CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' yetkisi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Parti Meclisi'nin, ittifak çalışmaları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini bildirdi.
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