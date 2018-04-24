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Buradasınız : » » CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' yetkisi verdi

CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' yetkisi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Parti Meclisi'nin, ittifak çalışmaları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini bildirdi.

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CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğluna ittifak yetkisi verdi

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