  • 15 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.098
    EURO 5.057
  • BIST 109604.01
    ALTIN 177.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP OHAL'e karşı oturma eylemi düzenleyecek

CHP OHAL'e karşı oturma eylemi düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "OHAL'e karşı olan herkesi, bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHP OHALe karşı oturma eylemi düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, tüm Türkiye'de yarın olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına karşı meydanlarda oturacaklarını söyledi.

OHAL'e karşı yarın 81 ilde vatandaşlarla meydanlarda olacaklarını ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Yarın saat 12.00'de Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, OHAL'e karşı olan herkesi, bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: oturma eylemi, ohal, CHP
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER