  • 08 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » CHP MYK'da tüzük taslağı ele alındı

CHP MYK'da tüzük taslağı ele alındı

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, 9-10 Mart'ta gerçekleştirilecek 19. Olağanüstü Kurultay'da görüşülecek tüzük taslağı yeniden gözden geçirildi.

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CHP MYKda tüzük taslağı ele alındı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'deki CHP Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda yapıldı.

Sonrasında açıklama yapılmayan toplantıda, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda görüşülecek tüzük taslağı yeniden gözden geçirildi.

Örgütten gelen talepler doğrultusunda geçen günlerde hazırlanan tüzük taslağı, milletvekili adaylarının belirlenmesinde "ön seçim" uygulamasının daraltılmasını öngördüğü için eleştirilmişti.

CHP'de 48 milletvekili mevcut tüzükte yüzde 85 oranında yer alan önseçimin korunması yönünde bildiri yayınlamıştı.

Gelen tepkiler sonrası tüzük taslağının daha önce oluşturulan komisyon tarafından yeniden revize edildiği ve milletvekillerinin önerilerinin dikkate alındığı öğrenildi.

MYK'da gözden geçirilen taslak, örgüt temsilcileri ve komisyon üyeleri tarafından ele alınacak. Cuma gününe kadar son halini alacak taslak, kurultayda delegenin oyuna sunulacak. 

Kaynak: AA

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