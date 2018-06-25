CHP MYK yarın toplanıyor

Türkiye iki önemli tercih yaptı. Hem yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanını hem de 27'nci dönem milletvekillerini seçti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

CHP de ise sonuçlar açıklandıkça heyecanın yerini hüzün aldı.

Arka arkaya açıklama yaptılar. Ama genel merkezdeki ikinci tur umudu gelen sonuçlarla kayboldu.

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 30,64'de kaldı.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın saat 11.00'de seçim sonuçlarını masaya yatıracak.

Kaynak: TRT Haber, İHA