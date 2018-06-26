CHP MYK toplanıyor

Türkiye iki önemli tercih yaptı. Hem yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanını hem de 27'nci dönem milletvekillerini seçti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

CHP'de hüzün hakim

Sonuçlar açıklandıkça CHP'de heyecanın yerini hüzün aldı. Arka arkaya açıklama yaptılar. Ama genel merkezdeki ikinci tur umudu gelen sonuçlarla kayboldu.

Adayı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 30,64'de kaldı.

Seçim sonuçları masada

Bugün öğle saatlerinden sonra parti genel merkezine gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bazı genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Seçimleri kurmaylarıyla masaya yatıran Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de MYK'yı toplantıya çağırdı. Toplantıda, seçim sonuçları detaylıca ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber, İHA, AA