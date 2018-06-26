  • 26 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.665
    EURO 5.48
  • BIST 94008.29
    ALTIN 189.566
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP MYK toplanıyor

CHP MYK toplanıyor

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için bir araya gelecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHP MYK toplanıyor

Türkiye iki önemli tercih yaptı. Hem yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanını hem de 27'nci dönem milletvekillerini seçti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 

CHP'de hüzün hakim

Sonuçlar açıklandıkça CHP'de heyecanın yerini hüzün aldı. Arka arkaya açıklama yaptılar. Ama genel merkezdeki ikinci tur umudu gelen sonuçlarla kayboldu. 

Adayı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 30,64'de kaldı.

Seçim sonuçları masada

Bugün öğle saatlerinden sonra parti genel merkezine gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bazı genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Seçimleri kurmaylarıyla masaya yatıran Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de MYK'yı toplantıya çağırdı. Toplantıda, seçim sonuçları detaylıca ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber, İHA, AA

Etiketler: MYK, CHP
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER