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Buradasınız : » » CHP Muğla milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusu

CHP Muğla milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Derneği, CHP Muğla Milletvekili Aldan'ın katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin konuşması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

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CHP Muğla milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada, Aldan'ın katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi eleştirirken "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır." ifadesini kullandığı hatırlatılarak, Aldan'ın 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini önlemek için canlarını ortaya koyan vatan evlatlarına hakaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, derneğin Aldan hakkında suç duyusunda bulunduğu ifade edilerek, şöyle denildi:

"15 Temmuz Derneği olarak, FETÖ’nün hain darbe girişimini canlarını feda ederek önleyen, 250 şehidimiz ve 2 binden fazla gazimiz başta olmak üzere, o gece sokağa çıkan vatandaşlarımıza olan kinini içinde tutamayarak kusan Ömer Süha Aldan hakkında, Türk Ceza Kanunu 216. Maddesinde belirtilen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlemekten dolayı suç duyurusunda bulunduk. Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişimini 'Kontrollü Darbe' olarak tanımlayan CHP'nin bu son aymazlığı ile yargı önünde hesaplaşacağız. Aziz şehitlerimizin hatırasına ve gazilerimize bu büyük saygısızlığı yapan şahıs, hak ettiği en ağır cezayı alana kadar bu davanın takipçisi olacağız."

15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı duran ve tek yürek olan vatandaşları da Aldan hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet eden açıklamada, suç duyurusunda bulunmak isteyenlerin "www.15temmuzdernegi.org" adresinden dilekçe metnine ulaşabileceği kaydedildi.

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