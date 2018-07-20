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CHP Milletvekili Yaşar Tüzün: 604 delege imza verdi

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP olağanüstü kurultayı için 604 delegenin imza verdiğini açıkladı.

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CHP Milletvekili Yaşar Tüzün: 604 delege imza verdi

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin gelinen noktayı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüzün, mesajında, "Kurultay çağrımızın 5. gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler partimizin yürekli kurultay delegelerine, Teşekkürler CHP ailemize." ifadelerini kullandı.

 


 

CHP Tüzüğü'ne göre, imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor. Sayının yeterli olması durumunda ise genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: CHP olağanüstü kurultay
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