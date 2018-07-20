CHP Milletvekili Yaşar Tüzün: 604 delege imza verdi

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin gelinen noktayı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüzün, mesajında, "Kurultay çağrımızın 5. gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler partimizin yürekli kurultay delegelerine, Teşekkürler CHP ailemize." ifadelerini kullandı.

Kurultay Çağrımızın 5’inci gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler Partimizin yürekli Kurultay Delegelerine, Teşekkürler CHP Ailemize.. pic.twitter.com/lCRfqdj1Mx — Yaşar Tüzün (@yasartuzun06) 20 Temmuz 2018

CHP Tüzüğü'ne göre, imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor. Sayının yeterli olması durumunda ise genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

Kaynak: AA