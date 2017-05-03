  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin süreci başlatıldı

CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin süreci başlatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi.

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CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin süreci başlatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi.

 

Etiketler: CHP, fikri sağlar
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