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Buradasınız : » » CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığının konuya ilişkin açıklamasında, Aldan'ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ayrıntılar gelecek

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