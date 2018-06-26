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CHP milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi yapacak

CHP yönetimini dün istifaya çağıran Elazığ milletvekili Gürsel Erol, bugün de Genel Merkez önünde oturma eylemi yapacağını açıkladı.

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CHP milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi yapacak

CHP'de istifa talepleri yalnızca seçim gecesi genel merkez koridorlarında yankılanmadı.

CHP'de istifa sesleri

Sosyal medya üzerinden de istifa sesleri peş peşe yükseldi. CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.

Daha sonra da CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol Twitter hesabından parti yönetimini istifaya davet etti.


Oturma eylemi yarın

Gürsel Erol daha sonra Genel Merkez önünde oturma eylemine başlayacağını açıkladı. 

"Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum. CHP’nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır. Koltuk adamlıklarını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünün açılması için yarın saat 11.00'den itibaren CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağım."


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kılıçdaroğlu, gürsel erol, CHP
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