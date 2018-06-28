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CHP Milletvekili Bayır: Aydın bir kesimin HDP’ye oy verdiğini düşünüyorum

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’de yaşayan yüzde 2 civarında aydın bir kesimin HDP’nin barajı aşması için oy verdiğini düşündüğünü söyledi.

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CHP Milletvekili Bayır: Aydın bir kesimin HDPye oy verdiğini düşünüyorum

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

İzmir'deki seçim sonuçlarını incelediklerinde önceki seçime göre oylarında 4 puanlık bir azalma olduğunu belirten Bayır, "HDP'nin vermiş olduğu televizyon reklamlarında özellikle baraj problemi olduğu iması, 'bize biraz omuz atın emanette olsa oy verin' çıkışı oldu. Birçok kesimi etkiledi. Kentte yaşayan (İzmir) yüzde 2 civarında aydın bir kesimin HDP'nin barajı aşması için oy verdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

“CHP, 'Kızılay' gibi bir yardım kuruluşu değil”

Bayır, 2015 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimlerde de aynı tabloyla karşılaştıklarını vurguladı.

Haziran ayındaki seçimde HDP'nin İzmir'de 85 bin oyla bir milletvekili çıkardığını aktaran Bayır, şunları kaydetti:

"O zaman da 'HDP barajı aşamaması durumunda AK Parti daha çok milletvekili çıkarır' diye düşünen o aydın kesim bu partiye 20 bin oy kaydırdı. Yalnız bu seçimde AK Parti fazladan bir milletvekili çıkardı. Kasım ayındaki seçimlerde bu öyle olmaz. 'Hakkımı helal etmiyorum, HDP'ye verilen oyları geri istiyorum' dedim.

Seçim sonuçlarına göre vekil sayımızı birinci bölgede bir arttırarak 7'ye yükseltmiştik. CHP, 'Kızılay' gibi bir yardım kuruluşu değil. Ya da Hilal-i Ahmer Cemiyeti değil. Önce kendi iktidar olması lazım. Bunun zamanı gelmiştir.

Artık emanet oy vermekten vazgeçmeli. Gerçek CHP'lilerin kendi partisi dışında herhangi bir partiye farklı hesaplar yaparak oy vermemeleri gerekiyor."

Kaynak: AA

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