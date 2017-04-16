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Buradasınız : » » CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli oylarını kullandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli oylarını kullandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, anayasa değişikliği için halkoylamasında oylarını kullandı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli oylarını kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullanmak üzere saat 11.30'da Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokuluna geldi.

Okula gelişinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile "4142" numaralı sandıkta kullandı.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son derece güzel bir kampanya yürüttük. Bütün vatandaşlarımızı kucakladık. Bugün Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir." dedi.

Bahçeli, oyunu kullanmak üzere saat 12.23'te Anıttepe Ortaokuluna geldi. Oy kullanacağı 1285 numaralı sandığın olduğu sınıfa giren Bahçeli, görevlilerle tokalaştı, nüfus cüzdanı ve seçmen kartı kontrolünün ardından oyunu kullandı.

Devlet Bahçeli, okuldan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu belirterek "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O bakımdan herkesin katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması, milletimizin demokrasi kültürünün de bir gereği olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemleri

Polis ekiplerinin yanı sıra özel harekatçıların da hazır bulunduğu Anıttepe Ortaokulunda geniş güvenlik önlemi alınırken özel eğitimli köpekle bomba araması yapıldı.

Bazı polislerin yakalarına taktıkları kameralarla görüntülerin, canlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarıldığı öğrenildi.

Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı görevliler, Bahçeli'nin oy kullanacağı sınıfta KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) araması yaptı.

Bu arada bazı yabancı medya mensupları da okuldan yayın yaptı.

Etiketler: CHP, mhp, devlet bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, halkoylaması, halkoylaması 2017, oy
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