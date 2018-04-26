  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » CHP Lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla Kayseri’de buluşacak

CHP Lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla Kayseri’de buluşacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumartesi günü partisinin il başkanlarıyla Kayseri'de bir araya gelecek. Toplantıda, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak çalışmaları değerlendirilecek.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla Kayseride buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla buluşmak için Kayseri'yi seçti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, bu cumartesi, partisinin 81 il başkanının katılımıyla Kayseri'de yapılacak toplantıya başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından, basına kapatılacak toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, ittifak çalışmaları, milletvekili seçimleri ve seçime hazırlık konuları değerlendirilecek.

Toplantıda, il başkanları da söz alarak, illerindeki seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aktaracak.

Yerel Medya Çalıştayı’na katılacak

Kılıçdaroğlu'nun, il başkanlarıyla yaptığı toplantıyı tamamladıktan sonra pazar günü Marmaris'e geçerek "Yerel Medya Çalıştayı"na katılması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun her bölgesinden çok sayıda basın mensubunun katılacağı çalıştayda konuşma yapacak.

Kaynak: AA

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