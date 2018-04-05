CHP "İttifak Yasası"nı Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili partili hukukçuların titiz çalıştığını belirtti.

Kanuna yönelik iptal davası açma süresinin 60 gün olduğuna işaret eden Erkek, çalışmalarını bitirir bitirmez Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini vurguladı.

"Mahkeme cesur olmalı"

Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı, hukuku, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri korumakla yükümlü olduğuna değinen Erkek, bu mahkemenin cesur olması gerektiğin söyledi.

Erkek, "Özellikle yargının çok ağır baskı altında olduğu bir dönemde, Anayasa Mahkemesi'ne büyük sorumluluk, görev düşüyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "İttifak Yasası"nın "temsilde adaleti zedeleyen, seçim güvenliğine, anayasanın ilgili hükümlerine, demokratik hukuk devletine aykırı" hükümlerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi'ne, daha önce Olağanüstü hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) ilgili şekil yönünden iptal istemiyle başvurduklarını hatırlatan Erkek şimdi, yasalaşan KHK'leri tek tek, madde madde incelediklerini, anayasaya aykırı birçok düzenleme olduğunu savundu.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne eleştirilerinin hatırlatılarak, başvurulardan bir sonuç elde edip etmeyeceklerine yönelik soru üzerine Erkek, "Ana muhalefet partisi olarak biz görevimizi yapmak zorundayız. Görevimizi yapalım, ondan sonra bekleyelim Anayasa Mahkemesi ne yapacak. Bu tür hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesine taşıyabilecek grup biziz" yanıtı verdi.

Erkek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurularının bu hafta yetişmeyeceğini, gelecek hafta başvurunun olabileceğini aktardı.

Kaynak: AA