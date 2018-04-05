  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.034
    EURO 4.947
  • BIST 114547.76
    ALTIN 171.915
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP "İttifak Yasası"nı Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP "İttifak Yasası"nı Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanunu gelecek hafta Anayasa Mahkemesi'ne götürebiliriz" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHP &quot;İttifak Yasası&quot;nı Anayasa Mahkemesine götürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili partili hukukçuların titiz çalıştığını belirtti.

Kanuna yönelik iptal davası açma süresinin 60 gün olduğuna işaret eden Erkek, çalışmalarını bitirir bitirmez Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini vurguladı.

"Mahkeme cesur olmalı"

Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı, hukuku, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri korumakla yükümlü olduğuna değinen Erkek, bu mahkemenin cesur olması gerektiğin söyledi.

Erkek, "Özellikle yargının çok ağır baskı altında olduğu bir dönemde, Anayasa Mahkemesi'ne büyük sorumluluk, görev düşüyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "İttifak Yasası"nın "temsilde adaleti zedeleyen, seçim güvenliğine, anayasanın ilgili hükümlerine, demokratik hukuk devletine aykırı" hükümlerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi'ne, daha önce Olağanüstü hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) ilgili şekil yönünden iptal istemiyle başvurduklarını hatırlatan Erkek şimdi, yasalaşan KHK'leri tek tek, madde madde incelediklerini, anayasaya aykırı birçok düzenleme olduğunu savundu.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne eleştirilerinin hatırlatılarak, başvurulardan bir sonuç elde edip etmeyeceklerine yönelik soru üzerine Erkek, "Ana muhalefet partisi olarak biz görevimizi yapmak zorundayız. Görevimizi yapalım, ondan sonra bekleyelim Anayasa Mahkemesi ne yapacak. Bu tür hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesine taşıyabilecek grup biziz" yanıtı verdi.

Erkek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurularının bu hafta yetişmeyeceğini, gelecek hafta başvurunun olabileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: CHP, ittifak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER