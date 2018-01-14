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Buradasınız : » » CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğluna soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlendiği belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
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