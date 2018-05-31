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CHP heyetinden bazı milletvekilleri Yunanistan'a alınmadı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyaretinde kendisine eşlik edecek bazı milletvekilleri ve gazetecilerin, Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

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CHP heyetinden bazı milletvekilleri Yunanistana alınmadı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Batı Trakya'daki programlarına katılmak için heyeti ve beraberindeki gazetecilerle İpsala Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na geldi.

Burada Yunanistan gümrük görevlileri, İnce ile heyetindeki CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ülkeye girişine izin verdi. 

Geçişlerine izin verilmedi

Yetkililer, heyetteki CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve programı takip edecek gazetecilerin geçişine izin vermedi.

Diplomatik izin alınmadı 

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "diplomatik izin alınmadığı" gerekçesiyle Yunanistan'a geçişe izin verilmediğini söyledi.

"Diplomatik pasaporta izin diye bir şey olmaz. O şekilde bir bahane uyduruldu. Gazeteci arkadaşlar ve bazı milletvekilleri içeri alınmadı."

Gümrükte beklediler, geri döndüler

Bir süre gümrükte bekleyen heyet, Türkiye'ye döndü. Yunanistan'a geçemeyen heyetin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaparak Kırcaali'deki iftar programına yetişmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Muharrem İnce, CHP
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