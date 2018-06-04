CHP heyeti FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyasını inceledi

CHP heyeti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyaları incelemek üzere Adalet Bakanlığı'na geldi.

CHP Ankara Milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet, saat 11.00'de Kızılay'daki Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına geldi.

Girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, hukukçu milletvekilleri ve Ankara Barosundan iki hukukçu ile Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenip istenmediğini araştırmak üzere Bakanlığa geldiklerini belirtti.

Emir, "Objektif, dikkatli, ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir biçimde incelemek ve ortaya koymaktır." dedi.

İncelemenin kaç saat süreceğinin sorulması üzerine Emir, herhangi bir zaman planlamalarının ve acelelerinin olmadığını aktardı.

Emir'in açıklamalarının ardından heyet, Bakanlık yetkilileriyle Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğündeki görüşmeye geçti.

"Çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğiz"

CHP heyeti 5 saatlik görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Talepnameleri ve dosyaları incelediklerini belirten Murat Emir, "Bir rapor hazırlayacağız ve bu raporu Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce ve Genel Başkanımıza ileteceğiz. Şuan için çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgi bu kadar. Çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğiz, çünkü biz bu çalışmayı Muharrem İnce ve Genel Başkanımız adına yaptık, dolayısıyla raporu onlara vereceğiz" diye konuştu.

Yaklaşık 85 klasör olduğu ve buna yönelik nasıl bir bakış açısıyla çalışma gerçekleştirdikleri sorulan Emir, "Biz çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık" karşılığını verdi.

Avukat Erol Aras ise, müsteşar dahil olmak Adalet Bakanlığının bütün üst düzey bürokrasisinin görüşmede olduğunu belirtti. Aras, "Biz tarafsız hukukçular olarak elimizden geldiği kadarını inceledik. Notlarımızı toparladık, raporumuzu hazırlayacağız" diye konuştu.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarda bulunduktan sonra CHP, iade dosyalarını incelemek için Adalet Bakanlığına başvurmuştu.

Kaynak: AA