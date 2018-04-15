CHP Grup Başkanvekili Özel: Kimyasal silahı kim kullanıyorsa karşısındayız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, önceki gece ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye hava operasyonu düzenlediğini hatırlattı.

Özel, havadan ve denizden atılan füzelerle Suriye topraklarının bombalandığını savundu.

"Bu bombardıman Suriye'de tamamına yakını Müslüman olan halk için en kutsal gecelerden bir tanesi olan Miraç Kandili'nde yapıldı. Miraç Kandili'nde gökten rahmet ve af yağmasını bekleyenler, avuçlarını açtıklarında üzerlerine emperyalistlerin füzelerinin, bombalarının yağdığını gördüler."

Özel, Suriye'de kimyasal silah kullanıldıysa Birleşmiş Milletler'in (BM) kararıyla en ağır cezanın verilmesini istedi.

"Birleşmiş Milletlerden oraya bir heyet gitmesine saatler kala ki Nükleer Silahların Yasaklanması Komitesinin başkanı da bir Türk büyükelçidir. Gidip bakacaklardı, orada kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Kullanıldıysa kim kullandı? Acaba Esad mı kullandı yoksa rejime karşı bir müdahaleyi mümkün kılmak için o beyaz bereliler denenler mi kullandı? Her şeyin açığa çıkmasına saatler vardı. Beklemeden bombardıman yaptılar. 12, 24 veya 48 saat neden beklemediniz, bomba yağdırdınız? Soran yok."

"Uluslararası hukuka uygun olarak her şeyin yapılsın"

Özel, dünyanın neresinde olursa olsun nükleer ya da kimyasal silahlara karşı denetimi CHP olarak desteklediklerini belirtti.

"CHP olarak Birleşmiş Milletler gözetimini, uluslararası meşruiyeti ve uluslararası hukuka uygun olarak her şeyin yapılmasını istiyoruz. Eğer kimyasal silah varsa kullanıldıysa Birleşmiş Milletlerde bu ispatlandıktan sonra tüm Birleşmiş Milletleri temsil eden bir müeyyidenin Suriye'ye kadar uygulanması doğal bir durum yoktur. Eğer kimyasal silah kullandıysa Esad, bunun cezasını çekmesi kadar doğal bir şey yok. İki tane tez var; birinci tez Esad kullandı, ortaya çıkarsa Birleşmiş Milletler hangi yaptırımı söylerse onun arkasında durulmalıdır. İkinci tez Esad'a karşı Suriye'deki dengeler değişti. Amerika Suriye'deki etkinliğini kaybetti. Cihatçı gruplar mağlup oldu. Esad'a karşı yeniden bir müdahaleye imkan kılmak için 'beyaz bereliler' denilen bir timin bunu yaptığı söyleniyor sadece bu müdahale yapılabilsin diye. Ya öyleyse. Onun ortaya çıkması için de Birleşmiş Milletlerin Kimyasal Silahların Yasaklanması Komitesinin başında bir Türk büyükelçi var. Müsaade edilseydi, gitselerdi en çok da Türkiye açısından çok dikkatle izlenecek bir rapor olurdu. Kimyasal silahı kim kullanıyorsa, nükleer silahı kim bulunduruyor ve kullanarak dünya barışını tehdit ediyorsa belasını bulsun. Karşısındayız."

Kaynak: AA