CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın 11:00’de TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret edecek.
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret
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