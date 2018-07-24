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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın 11:00’de TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret edecek.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan TBMM Başkanı Yıldırıma ziyaret

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