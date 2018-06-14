CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Suruç saldırısıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç saldırısı ile ilgili, "Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer." dedi.

Kaynak: AA