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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, "Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelemiz devam edecek" mesajını paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun "şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelelerinin devam edeceğini" söyledi.

 

 

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyor, şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelemizin devam edeceğini yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Twitter

Etiketler: muhisn yazıcıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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