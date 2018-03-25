CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun "şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelelerinin devam edeceğini" söyledi.
Aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyor, şüpheli ölümünün aydınlatılması için de adalet mücadelemizin devam edeceğini yineliyorum...— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 25 Mart 2018
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyor, şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelemizin devam edeceğini yineliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Twitter