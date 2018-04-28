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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İl ve İlçe Başkanlarına talimat

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İl ve İlçe Başkanlarına talimat

CHP İl Başkanları Toplantısı'nda parti yöneticilerine seslenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'a kadar rahat uyumayacaksınız." talimatını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan İl ve İlçe Başkanlarına talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Ramada Resort Erciyes Otel'de düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerine değinerek, parti yöneticilerine seslendi.

"24 Haziran'a kadar hiçbir İl Başkanı, İlçe Başkanı rahat uyumayacak. Sokak sokak cadde cadde gezecek anlatacak. Eğer öğleden sonra çalışayım diyorsanız. İl, ilçe başkanlığı görevi bırakacaksınız, yerinize başkaları gelsin."  

"Yörük Ali Efendi nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağım"

"Bütün il ve ilçe başkanlarına söz veriyorum." diyen Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarında durmadan çalışacaklarını söyledi.

"24 saat 24 saat 36 saat 36 saat. Türkmenlere söz verdim. Yörüklere söz verdim. Yörük Ali Efendi nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağım. Mücadele böyledir. Mücadele bilgiye dayalı söylem soru sorulduğunda cevabını bilmiyorsanız Genel Merkezi arayacaksınız. Size rakamları vereceğiz. Büyük bir özgüvenle rakamları konuşturarak Türkiye'nin geldiği noktayı anlatacaksınız."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran
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