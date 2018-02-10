CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Genelkurmay Başkanı Akar'a taziye telefonu

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kazayla ilgili Orgeneral Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.
Orgeneral Akar'dan Afrin bölgesinde helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili bilgi alan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.
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Kaynak: AA