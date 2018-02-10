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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Genelkurmay Başkanı Akar'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Genelkurmay Başkanı Akar'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşanan helikopter kazasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı arayarak taziyelerini iletti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Genelkurmay Başkanı Akara taziye telefonu

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kazayla ilgili Orgeneral Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Orgeneral Akar'dan Afrin bölgesinde helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili bilgi alan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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