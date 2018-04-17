CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar." dedi.

Kaynak: AA