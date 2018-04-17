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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' yorumu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' yorumu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan erken seçim yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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