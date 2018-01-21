CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Deniz Baykal'a ziyaret

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 7 haftadır Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau hastanesinde tedavi gören Baykal’ı ziyaret ederek doktorundan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Baykal önümüzdeki ay Türkiye’ye gelecek

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanımızın durumunu hekiminden dinledik. Durumu iyi. Ay başında Türkiye’ye gelecek. Yine kısa bir süre Türkiye’de tedavi görecek. Onun görev yapması, düşünmesi, düşüncelerini Türkiye’de halkıyla paylaşması son derece değerli. Bugün her zamankinden daha fazla Deniz Baykal’a ihtiyacımız var. Türkiye’nin içinde bulunduğu konumu en iyi değerlendirecek olan siyaset insanlarından birisidir. Önemli bir devlet adamıdır. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve Türkiye’ye döner." dedi.

Kaynak: AA