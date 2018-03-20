CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Çiftlik Bank' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank'ta dolandırılan 77 bin 843 kişinin parasını geri alabileceğini belirterek, "Parayı BDDK'dan alabilirsiniz, dava açmanız lazım. Adalet Bakanı, 'Onu Uruguay'dan isteyeceğiz' diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, suçluların iadesine yönelik sözleşme de yok. Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yargının bağımsız olmasını, adalet dağıtmasını, üstünde gölge olmamasını istediklerini belirterek, "Onlar, 'hayır bize biri talimat versin, ona göre karar verelim' diyorlar. Sen hakim değilsin, sarayın hakimi, hakim mi olur? Şimdi bir de karar verecekler, Türk milleti adına. Onu da değiştirip, 'saray adına karar verdik.' deyin. Anayasa Mahkemesi iptal edip, serbest bırakacak, sen saray adına ağırlaştırılmış müebbet cezası vereceksin. İnsanda biraz vicdan, ahlak olur" diye konuştu.

Elbistan Şeker Fabrikası'nın, Necmettin Erbakan tarafından temelinin atıldığını, 1985'de hizmete açıldığını, 2 bin 400 dönüm arazinin 900 dönümüne fabrika kurulduğuna değinen Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikanın geçen yıl 30 milyon lira kar ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şeker fabrikalarının devletin sırtına yük olduğunu, zarar ettiğini söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zarar etmiyor Recep Bey, sen zarar ettiriyorsun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de araç garantili o da zarar ediyor, sıkıysa onu da sat. Onu satamıyorsun çünkü orada yandaş var. O köşeyi dönecek. Şeker fabrikaları zarar ediyormuş, sarayın 13 günlük parasını versinler, hiçbir zararı olmaz. Asıl batak sarayda. Sat kardeşim sarayı, milletin sırtında yük o saray. Sadece elektrik masraflarını bu millet karşıladı, mahvoldu. Yiyeceğin, oturduğun yer, araban, uçağın, gezilerin bedava. Milletin sırtına yıkıyorsun, emekliye, işçiye, sanayiciye, ev kadınına 'Ver vergiyi' diyorsun. 'Ben vergi vermem' diyorsun. Niçin, 'Ben Man Adası'nda şirket kuracağım' Sonra 'Biz yerli, milliyiz...' Sevsinler senin yerliliğini, milliliğini. Gayri milli adamsın, yerli filan da değilsin."

Kılıçdaroğlu, AB'nin, Ekim 2017'de aldığı kararla şeker pancarı kotalarını kaldırdığını anımsatarak, "Şeker pancarı kotalarını kaldır. AB kaldırdı sen niye kaldırmıyorsun" çağrısında bulundu.

Türkiye'de ise kota üstüne kota getirildiğini amacın nişasta bazlı şekeri, millete zorla yedirmek, Cargill'e, yabancı firmalara çalışıp onların çıkarlarını savunmak olduğunu öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Telekom'un yüzde 100'ü yerli, miliyken, kurumlar vergisi şampiyonu olduğunu kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Telekom'un özelleştirilmesinden sonra zarar ettiğini, kurumlar vergisinin yüzde 20'ye indirildiğini ifade ederek, "Şimdi bankalardan 4,5 milyar civarında kredi çekti, karını yurt dışına götürdü, Telekom'un pek çok malını sattı, şimdi bankalara krediyi ödemeyeceğini söylüyor. Hükümet de bankalara, 'Buna dokunmayın' diyor. Ben biliyorum ne haltlar işlediğinizi...Sizin ortaklığınız mı var Türk Telekom'da?" diye sordu.

İşsizlik

Türkiye'de ciddi işsizlik sorunun olduğunu, neredeyse her evde işsiz bulunduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, son 15 yılda Türkiye İş Kurumu'na iş aramak için 24 milyon kişinin başvurduğunu, başvuranların ancak yüzde 22'sine iş bulunduğunu, zaman zaman açıklanan işsizlik rakamlarının çoğunun hayali olduğunu savundu.

15-24 yaş arasında 2003'te İş-Kur'a 174 bin 554 kişi başvururken, 2017 Temmuz itibarıyla bu sayının 882 bin 837'ye çıktığına işaret eden Kılıçdaroğlu, son 15 yılda bir avuç yabancıya, 149 milyar dolar faiz ödendiğini, dünyanın kaynağının bir grup tefeciye ödendiğini öne sürdü.

"Paranızı alabilirsiniz"

Konuşmasında Çiftlik Bank olayına da değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adam kalkıyor bakan, başbakan, devletin kurumlarının önünde bunu kuruyor. 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor, 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BDDK, Ticaret Bakanlığı, AK Parti Genel Başkanı, Başbakan seyrediyor. Tıpkı Jet Fadıl, Kombassan, İslami holdingler gibi. Kuruyor Çiftlik Bank'ı, bir iki dua, Allah, peygamber... Millet, 'Bu adam dindar hırsızlık yapmaz' diyor. Dolandırılan 77 bin 843 kişiye sesleniyorum, paranızı rahat alabilirsiniz ama o tosundan değil. Parayı BDDK'dan alabilirsiniz, dava açmanız lazım. Niçin Bankacılık Kanunu'nun 150. maddesi var. Görev BDDK'nın, adam bankayı unvan olarak kullanmış, devletin kurumu, bakan, başbakan, Recep Bey görüyor mu, görüyor. Hepsi sessiz kalıyorlar. Davayı açarsın, bu kanunu gerekçe gösterirsin. Sen kanunu bilmek zorunda değilsin. Sen şikayet edemezsin, şikayet ececek olan BDDK, para toplayan SPK. Bunların tamamını ver mahkemeye, faiziyle beraber paranı alırsın.

Bakan yeni uyanmış, 'Vatandaşlar biraz uyanık olsun' diyor. Aldığı önlem bu. Sen uyanık değil misin? Sen bakansın, bakan ama görmeyen. Ne biçim bakansın. 77 bin kişi soyuluyor. Kimse, 'Banka unvanını kullanamazsın. Bankacılık Kanunu var' demiyor. Bakan, daha 11 tane benzer kuruluş olduğunu söylüyor. Adalet Bakanı, 'Onu Uruguay'dan isteyeceğiz' diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, suçluların iadesine yönelik sözleşme de yok. Ben bu bakana ve Recep Bey'e söyleyeyim, Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin kardeşim."

Kaynak: AA