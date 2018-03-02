CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Afrin şehitleri için bayrak çağrısı

TSK'nın Afrin'de terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda dün 8 asker şehit oldu ve 13 asker de yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

"Kahraman ordumuza güveniyoruz"

Afrin'de şehit düşen 8 asker son yolculuklarına uğurlanana kadar bütün vatandaşları evlerine ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya çağıran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara şifalar diliyoruz. Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım."

Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne dev Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA