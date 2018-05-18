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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan 19 Mayıs mesajı

Kılıçdaroğlu mesajında, "19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızıdır. 19 Mayıs 1919 karanlığın bitişini müjdeler" dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir milletin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı 19 Mayıs'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin gençlerine armağan etti. Bugün, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey bekliyor. Gençlerimizle omuz omuza yeni bir Türkiye inşa etmenin tam zamanı, 24 Haziran'da güçlü bir Türkiye'ye adım atmanın tam zamanı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99'uncu yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

 

 

Kaynak: AA

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