CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki bu ülkede hemen hemen her köşede, her evde, her caddede, her sokakta huzur olsun. Huzur içinde yaşayalım, birlikte yaşayalım ama az kaldı. İnşallah kısa bir süre sonra hep birlikte huzuru, beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, manevi duyguların yoğunlaştığı ramazanda vatandaşlarla güzel bir atmosferde iftar yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

"Gönül isterdi ki bu ülkede hemen hemen her köşede, her evde, her caddede, her sokakta huzur olsun." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Huzur içinde yaşayalım, birlikte yaşayalım ama az kaldı. İnşallah kısa bir süre sonra hep birlikte huzuru, beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü gerginliğe ayıracak zamanımız yok. Kavgaya ayıracak zamanımız yok. Hep beraber bu ülkede huzur içinde yaşamalıyız. Anneler çocuklarını güler yüzle okullarına göndermeli. Çocuk huzur içinde dersini gördükten sonra okulundan evine dönebilmeli. Her evde akşam tencere kaynamalı. Her evde huzur olmalı. Her çocuğun, gencin işi olmalı. Özellikle böyle bir Türkiye'ye hasretiz. Böyle bir Türkiye'yi arzu ediyoruz."

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını Yenimahalle'ye adadığını belirterek, "Yenimahalle'yi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kimliğine kavuşturduğu için Yaşar'ı kutluyorum." diye konuştu.

"Dualarımızın kabul olmasını diliyorum"

Yaşar da ramazan ayının en güzel ay olduğunu, insan olmanın erdeminin bu ayda daha çok idrak edildiğini söyledi.

Fethi Yaşar, "Bu ramazanda yaptığımız ibadetlerin hem İslam alemine hem de Türkiye'ye huzur ve mutluluk getirmesini, kardeşliğimizi pekiştirmesini, hakça bir düzenin bu ülkede egemen olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA