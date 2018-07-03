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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarının önlenmesi için yapılacak tüm düzenlemeleri destekleyeceklerini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük Eylül ve Leyla'nın ölümleri nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

"Eylül, Leyla ve daha niceleri... Yüreğimiz bu acıları artık kaldırmıyor. Çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız. Gelin, bu ayıba artık bir son verelim."


 

Kaynak: TRT Haber

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