CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük Eylül ve Leyla'nın ölümleri nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

"Eylül, Leyla ve daha niceleri... Yüreğimiz bu acıları artık kaldırmıyor. Çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız. Gelin, bu ayıba artık bir son verelim."

Eylül, Leyla ve daha niceleri... Yüreğimiz bu acıları artık kaldırmıyor! Çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız! Gelin, bu ayıba artık bir son verelim! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 3 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber