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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'da tren kazasında yaralananları ziyaret etmek için Tekirdağ'a geldi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tekirdağda

Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetmişti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek ve yaralananları ziyaret etmek için Tekirdağ'a geldi.

İlk olarak Marmaraereğlisi ilçesine gelen Kılıçdaroğlu'nu CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.

Partililer karşıladı

Partililerin çiçek verdiği Kılıçdaroğlu, daha sonra akşam yemeği için bir restorana geçti.

Basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret bugün

Kılıçdaroğlu bugün tren kazasında yaralananları Çorlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret edecek. 

Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de taziye ziyareti yapacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kılıçdaroğlu, Çorlu
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