CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'da barışı sağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batıkent Meydan Alışveriş Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, adayları Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olması, CHP'nin ise parlamentoda çoğunluk sağlaması halinde yapacaklarını anlattı.

Bu süreçte ilk yapacakları işin olağanüstü hali (OHAL) kaldırmak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanacağını söyledi.

Barış bildirisini imzaladıkları için üniversitelerinden atılan bütün hocaların üniversitelerine döneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, yargının bağımsız ve tarafsız olacağını vurguladı.

Hukuk sistemini darbe hukukundan arındıracaklarını, yüzde 10 seçim barajını kaldıracaklarını, Millet İttifakı olarak sivil bir anayasayı hep birlikte yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayacaklarının savundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye eğitimde çağ atlatacaklarını belirterek, çocukların nitelikli okullarda okuyacağını, öğretmenlerin toplumun en saygın insanları olacağını, taşımalı eğitime son vereceklerini, 1 yıl içinde 180 bin atama bekleyen öğretmenin atamalarını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Eğitimin tam gün olacağını, çocukların okullarında kahvaltı edip öğle yemeklerini yiyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, eğitimi parasız yapacaklarını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, YÖK'ün kalkacağını, üniversitelerin özerk olacağını savundu.

"Müslüman kanı akmayacak"

İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda çoğunlukta olduğu bir Türkiye'de 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, yoksul ailelerde kadınların hesabına bin lira yatıracaklarını ifade etti.

Çiftçilerin faiz borçlarını sileceklerini, en düşük emekli aylığının net 1500 lira olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, bütün köylere ziraat mühendisi, teknisyen ve veteriner atamaları yapacaklarını söyledi.

Herkesin kazanıp, rantiyecilerin kaybedeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 25 Haziran'da güzel bir güne uyanacağını iddia etti.

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurarak Ortadoğu'da barışı sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Ortadoğu'da Müslüman kanının akmayacağını belirtti.

"24'ünden sonra yapamayacaksın ki"

Kılıçdaroğlu, "iktidarın 16 yıldır yurt dışındaki tefecilere 151 milyar 34 milyon dolar faiz ödediğini" de ileri sürdü.

"15-16 yılda 151 milyar doları tefecilere verenlere oy verirsen sen harama ortak olursun kardeşim. 687 milyar lirayı içeride, 151 milyar doları da dışarıda tefeciye kaptıracaksın, sonra kalkacaksın 'Efendim ben Türkiye'yi düzelteceğim'. Ne zaman? '24 Haziran'dan sonra'. Niye şimdi yapmıyorsun? Elini tutan mı var? Çıkar kararname, yap. Faizi indir, iki maaş ikramiye ver, öğretmen atamalarını yap. 'Efendim 24'ünden sonra'. 24'ünden sonra zaten yapamayacaksın ki. 24'ünden sonra zaten Muharrem İnce cumhurbaşkanı, parlamentoda da CHP olacak."

Kaynak: AA