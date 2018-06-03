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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nazım ustanın düşlediği bağımsız ve üreten bir memleketi hep birlikte kuracağız" açıklamasını yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmeti andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şair Nazım Hikmet Ran'ın vefatının 55. yılı nedeniyle paylaşım yaptı.


 

Hikmet'i, "Dört nala gelip Uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim" dizeleriyle anan Kılıçdaroğlu, "Memleket sevdalısı Nazım Hikmet'i ölümünün 55. yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyorum. Nazım ustanın düşlediği bağımsız ve üreten bir memleketi hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: nazım hikmet ran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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