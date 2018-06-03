CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şair Nazım Hikmet Ran'ın vefatının 55. yılı nedeniyle paylaşım yaptı.

“Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim...”

Memleket sevdalısı #NazımHikmet’i ölümünün 55. yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyorum. Nazım ustanın düşlediği bağımsız ve üreten bir memleketi hep birlikte kuracağız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 3 Haziran 2018

Hikmet'i, "Dört nala gelip Uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim" dizeleriyle anan Kılıçdaroğlu, "Memleket sevdalısı Nazım Hikmet'i ölümünün 55. yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyorum. Nazım ustanın düşlediği bağımsız ve üreten bir memleketi hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber