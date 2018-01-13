CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletvekillerinin hapiste olması kabul edilemez

CHP'de Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun yarıştığı İstanbul İl Başkanı'nın seçileceği 36. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Milletin oyuyla seçilen milletvekillerinin hapishanede değil parlamentoda görev yapmaları gerekir. Halk onları parlamentoda görev yapsın diye seçti ve oraya gönderdi. Biz yürürken; hak, hukuk ve adalet derken o hapishanede kitap yazıyordu. Ben yatarken siz yürürken diyordu. Evet o yatarken biz yürürken kalbimiz aynı duygularla çarpıyordu. Türkiye'nin geleceği için ülkemizin onuru için demokrasimiz için hep birlikte mücadele ettik." dedi.

"Beraber özgürce tartışmak istiyoruz"

Türkiye'nin birinci sınıf, sorgulayan, özgürlükçü bir demokrasiye layık olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çocukları anne ve babanın arzu ettiği öğretmene vereceğiz. Biz demokrasiden de rahatsızız; bizim insanımız birinci sınıf, sorgulayan, özgürlükçü bir demokrasiye layık. İflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Suçluyu hakim değil siyasi otorite belirliyor. Adaletin olmadığı bir yerde kaos olur. Mücadele edeceğiz. Haklı olmasak bu kadar direnmeyiz. Direnme hakkımız var. Beraber özgürce tartışmak istiyoruz." dedi.

"Bir bedel ödenecekse o bedeli önce biz ödeyeceğiz"

CHP'nin sıradan bir parti olmadığını, tarihinin savaş meydanlarında yazıldığını vurgulayan CHP Genel Başkanı, şunları söyledi:

"Eğer bir kişi ben ne olacağım diye düşünüyorsa hemen derhal CHP'den ayrılsın, hemen derhal. Bunu şunun için söylüyorum. CHP'li olmak demek bir dava adamı olmak demektir. Sıradan bir parti kimliği değildir bu. Bu parti bir dilekçeyle kurulmadı tarihi savaş meydanlarında yazıldı. 'Ben bilirim, ben yaparım diyorsan' kardeşim buradan ayrılıp gideceksin. Vatandaşlarıma şunu söylüyorum, bir bedel ödenecekse o bedeli önce biz ödeyeceğiz diyorum."

"2019'a önümüzde iki seçenek var"

2019'un sıradan seçimler olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Vatandaş huzur içindeyse biz de huzur içindeyiz. Bütün mücadele Türkiye'nin geleceği için. Bizim gibi düşünmeyen insanların önünü kapatmak istemiyoruz. Onların düşüncelerine de saygı gösterilmeli. Biz dava adamı olarak üç şeye dikkat edeceğiz, hiç kimsenin kimliğini siyasete alet etmeyeceğiz, hiç kimsenin inancını siyasete alet etmeyeceğiz, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyeceğiz. Vatandaşı kutuplaştırararak siyaset yapılamaz. 2019'a önümüzde iki seçenek var. Hep birlikte hazırlanacağız. Sıradan seçimler değil." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber