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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde: 

-Biz seçimlerimizle, tartışmalarımızla, önerilerimizle gerçek anlamda bir demokrasi şölenini gerçekleştirdik. 

-Dış politikada yaşanan bütün olumsuzluklar iç politikaya da yansıyor. 

-Asıl olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarıdır. Bu çıkarlara uygun oluşturulacak her politikaya biz koşulsuz destek veririz. 

-Suriye'de barışın temelini atmak istiyorsan, Suriye'de gerçek anlamda söz sahibi olmak istiyorsan, olaylar sonlandıktan sonra Türkiye Suriye'de gerçek anlamda bir aktör olmak istiyorsa Esed'le temasa geçmelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz de savunuyoruz,  onlar da savunuyorlar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü kiminle sağlayacağız. Rusya'la mı, Amerika ile mi, İran ile mi. Suriye'nin sahibi belli, yönetim belli, BM'de kimin temsil ettiği belli. 

-Her 100 aileden 80'i çocuğunun Türkiye'de değil yurt dışında okumasını istiyor. Ne için? İflas eden bir eğitim sistemi benim çocuğuma gelecek hazırlayamaz diyor. Çocuğumun geleceğini ancak yurt dışında elde edebilirim diyor. Kendi çocuklarını eğitimde denek olarak kullanan bir ülke konumuna geldik. 

-2002'de ekonomiyi düzeltmek için Ecevit hükümeti çok ağır bedeller ödedi. Yeni kurumlar oluşturuldu. Ama bunlar bugün için işlevlerini büyük ölçüde kaybetmiş durumdalar. 

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Etiketler: tbmm, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, CHP
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