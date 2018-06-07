CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KOBİ temsilcileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KOBİ temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, siyasetin zenginleşme aracı değil, halka hizmet etme aracı olduğunu belirterek, yeni bir sayfa açmak ve Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktıklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Bize bazen şu eleştiri yöneltiliyor. 'Siz eski sisteme mi dönmek istiyorsunuz?'. Gayet açık, net bir cevap veriyorum. Asla ve asla eski sisteme dönmek istemiyoruz. Çünkü o sistem, darbecilerin kurduğu sistemdi ve o sistemi en çok eleştiren bizdik." dedi.

Her parti ekonomi konusunda bir şeyler söylerken, iktidarın, ekonomide ne yapacağını hiç söylemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, " 'CHP köprüye, yola karşı'. Hayır efendim niye karşı olalım? 'Yolu, köprüyü kaça yaptınız?'. Bu soruyu sormak zorundayım. Çünkü parayı sen kendi cebinden harcamadın. Kimin parasıyla yaptın? Milletin parasıyla yaptın. Milletin de bunu sana sorma hakkı var." diye konuştu.

"Devlet Planlama Teşkilatı niye kapatıldı? Bu ülkenin geleceğini kim planlayacak?" diyen Kılıçdaroğlu, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu'nu kuracaklarını ifade ederek, "Güleriz ağlanacak halimize. Diyorlar ya saman, nohut, mercimek ithal ediyoruz... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Tarım Bakanı, Fransız tarımına yaptığı katkı nedeniyle Fransa'dan şövalye nişanı aldı. Türk tarımına değil, Fransa tarımına yaptığı katkı nedeniyle şövalye nişanı aldı. Bu ayıp kimin ayıbı?" ifadelerini kullandı.

Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracaklarını, buna iş garantili eğitim adını verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim hayallerimizi yakalayamazlar. Bizim hayalimizdeki Türkiye, bölgesinde egemen olan bir Türkiye'dir. Bizim hayalimizdeki Türkiye, beton ekonomisinden yana tasarruflarını kullanan Türkiye değildir, üretimden yana tasarruflarını kullanan Türkiye'dir. Türkiye üretirse güçlenir ve söz sahibi olur. Bu düzenden bir sınıf memnun, rantiye sınıfı. Rantiye sınıfı hiç şikayet etmiyor. Tarihin en yüksek gelirlerini son 15 yıllarında rantiye sınıfı elde etti. 'Biz faize karşıyız' demek kolay. Niye gidiyorsunuz Londra'ya? Yalvarıyorsun 'bana borç para verin' diye. Ne diyor? 'Faizi arttır, arttırmazsan vermem' diyor. 'Dış güçlerin oyunu'. Ne oyunu kardeşim? Giden sensin, yalvaran sensin, parayı isteyen sensin, borçlandıran sensin, tefeciye yakayı teslim etmişsin, 'dış güçlerin oyunu'. Yapan sensin. Sen dolar istemezsen onlar sana gelip zorla dolar mı verecek. Herkesin bu gerçekleri görmesi lazım. Yani Türkiye'de para var, bütün mesele parayı yerli yerinde kullanmak."

"Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız"

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi partinin dış politikayla ilgili bir proje ürettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini, "Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, parlamentoda da Millet İttifakı çoğunlukta olduğu zaman, ilk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmak olacak. Bu teşkilatın 4 kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Suriye ve Irak. Muharrem Bey ilk önce buraları ziyaret edecek. Biz kendi bölgemizde barış istiyoruz. Ortadoğu'da barışı sağladığımız andan itibaren Türkiye'yi dolara boğarız." diye tamamladı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından KOBİ temsilcileriyle basına kapalı olarak toplantıya devam etti, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA