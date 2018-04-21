CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası açıklama yaptı.

"Haziran'da seçime gitmemiz son derece güzel ve iyidir"

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Parti meclisi kararıyla cumhurbaşkanı adayını açıklayacağınızı söylemiştiniz. Bazı isimlerin olduğu iddiaları var. Bu isimler parti içinde mi değil mi?" şeklindeki sorusunu, "Bunların hiçbirisine inanmayın arkadaşlar. Parti meclisi salı günü öğleden sonra toplanacak. Makul insanlarız biz, oturup konuşacağız. 'Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ne olmalıdır, kim olmalıdır?' Bunlar üzerinden arkadaşlarımızın düşüncelerini alacağız." diye yanıtladı.

"Birisi çıkıp 'ben olacağım' öbürü çıkıp 'ben aday olacağım' diyecek, böyle bir anlayışta olan bir parti değiliz"

Parti Meclisinin karar organı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla istişare yapmadan, karar organıyla konuşmadan, birisi çıkıp da 'ben olacağım' öbürü çıkıp 'ben aday olacağım' diyecek, böyle bir anlayışta olan bir parti değiliz. İktidar partisinin anlayışı böyle, bunu gayet iyi biliyoruz, tek adam rejimini savunuyorlar. Tek adam her şeyi belirlesin istiyorlar. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizin demokratik bir şekilde yönetilmesini, ülkemizde barış, huzur ve adalet olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bütün bu koşulları yerine getiren bir cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Bu adayımız da kamuoyu önüne çıkacak ve düşüncelerini açıklayacak." ifadelerini kullandı.

"Biz uzun süredir erken seçim bekliyorduk"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme konusunda dar bir sürenin olmadığını aksine önlerinde bunun için makul bir süre bulunduğunu vurguladı.

"Kamuoyu bunu 'baskın seçim' olarak algılıyor ama zaten biz uzun süredir erken seçim bekliyorduk. Yani erken seçimi niye bekliyorduk? Çünkü biz de onlar da gayet iyi biliyorlar ki, Türkiye'yi yönetemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz, Parlamentoda çoğunluğu var, istediği kanunu çıkarıyor, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkileri var ama buna rağmen diyorlar ki, 'Biz Türkiye'yi yönetemiyoruz. Bir an önce erken seçime gitmek istiyoruz.' Biz de bunların milletin yakasından düşmesi gerektiğini söyledik. Millet bunlardan bıktı. 15-16 yıldır Türkiye'yi ne hale getirdiler? İşsizliği, eğitimi çözmediler. Dış politikada herkesi bize düşman ettiler. Millet telefonla konuşmaktan koruyor. Böyle bir yapı olabilir mi? Dolayısıyla bir an önce erken seçim kararı almaları, haziranda erken seçime gitmeleri son derece güzeldir, iyidir. Bu ülkede demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan, düşünce özgürlüğünden yana olanların bir araya gelebilecekleri bir düzen istiyoruz."

"Salıyı bekleyelim"

"Bir çatı cumhurbaşkanı adayı çıkarma ihtimaliniz var mı?" şeklinde bir soruya ise Kılıçdaroğlu "Salıyı bekleyelim." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğini, arkadaşlarının da yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme yapacağını aktardı.

Kaynak: AA