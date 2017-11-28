CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kadına şiddeti savunmadım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetin son yıllarda yüzde bin 400 arttığını kaydederek, 'Kadına kalkan el insanlığı kalkımıştır' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

-Bu eğitim sistemine ben de isyan edeceğim siz de isyan edeceksiniz. Çocuklarımız adına sandıkta isyan edeceksiniz.

-1 milyon 297 bin 524 çocuk istediği okula gidemedi. Bunların okumaya hakları yok mu? Anneleri babaları yok mu? Çünkü kendi çocuklarına sahip çıkıyorlar vatandaşların çocuklarını düşünmüyorlar. Bazı okullarda hala birleştirilmiş sınıflar var. 21. yüzyıldayız, 15 yılda bu sorunları nasıl çözemezsiniz. Çocuğunu okula gönderirken harçlık veremeyen anneye babaya sesleniyorum. Senin okuluna sahip çıkmadılar. 1 milyar 164 milyon lira para aktardılar. 817 bin 799 öğrencimiz taşımalı sistemle okula gönderiliyor.

'Gerekirse boğazımızından keseceğiz, öğretmenlerimize vereceğiz'

-1999'da milli eğitim bütçesinin yüzde 30'u yatırıma gidiyordu. Şimdi bu yıl yüzde 8.6'sı ancak ayrılıyor. Bunların çocuklar çünkü ayrı okullara gidiyor. Boğazımızdan keseceğiz gerekirse öğretmenlerimize vereceğiz. CHP olsa ne yapacak diyorlar? Önce şunu yapacağız öğretmenlik meslek kanunu çıkaracağız. Devlet memuru kannundan çıkacak öğretmenlik kanunu olacak. Maaşı iyi olacak alın terini çocuklarmıza verecek. Öğretmene 3 bin 600 ek gösterge vermeliyiz ki emeklilikte de rahat yaşasın. 24 Kasım'larda ikramiye vereceğiz. Yurt dışındaki faiz lobisine 145 milyar dolar faiz ödediler. Öğretmene gelince para yok dersin, ben bu parayı öğretmen vereceğim. Faize faizciye para var da öğretmene, çiftçiye, işçiye neden yok? Hepiniz artık konuşun konuşun. Binali Yıldırım, bankacılara seslenmiş, "Faizleri indirin" bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Siz indirin. Eskiden ne desek CHP reddediyor diyorlardı, işler tersine döndü bakın nasıl? Vergi cennetlerinde şirket kuruyorlar. Araştıralım dedik, verdik önergeyi onu da reddettiler. O musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsun. 109 bin öğretmen açığı var 40 bini atansın dedik bunu da reddettiler. Hemşire açığı var dedik. Onu da istemediler.

'Ekonomideki çarpıklık aileyi sarsar dedim, kadına şiddeti savunmadım'

- Ekonomideki çarpıklık aileyi sarsar dedim. Evin beyi aylardır işsizse, ufak bir tartışmada hıncını eşinden alıyor dedim. Kadına şiddeti savunmadım. “Vay efendim kadına şiddeti savundun” Kadınlara kalkan her el insanlığa kalkmıştır. Kadına şiddet yüzde 1400 arttı Bunu önlemeyi bıraktın benimle beni yıpratmakla uğraşıyorsun

Kaynak:TRTHABER