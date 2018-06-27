CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, "Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok." dedi.

Muharrem İnce’yi sonuna kadar kucakladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir" diye konuştu.

İl başkanlarına Muharrem İnce talimatı

Muharrem İnce'nin 81 ili gezeceğini ifade ettiğine değinen Kılıçdaoğlu, "Bütün il başkanlarına talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA