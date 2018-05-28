CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İkinci tura kim kalırsa onu destekleriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında soruları cevapladı.

Kılıçdaroğlu, HDP'nin barajı aşması gerektiğini söyledi.

"HDP'nin barajı aşabileceği görülüyor. Tabi HDP'in barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz."

Kemal Kılıçdadroğlu, Millet İttfakı'nın demokrasi tarihi açısından önemli olduğundan bahsetti.

"Millet ittifakı bu konuda bizim demokrasi tarihimizde atılmış en önemli ittifaklardan birisidir. Türkiye'nin geleceği esas alınarak, güçlü bir Türkiye esas alınarak, demokrasi esas alınarak ve bu millet için çalışmak ve bir araya gelmek için güç birliği yapıldı. Millet ittifakı bizim için son derece önemli bir ittifaktır ve bunun sonucu hep birlikte alacağız."

İkinci tura kalacak adayı destekleyeceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Biz halkın vereceği oya saygı duyacağız. Meral hanım da kalabilir, Muharrem bey de kalabilir. Temel bey de kalabilir. Kim kalırsa onu destekleriz."

Kaynak: TRT Haber