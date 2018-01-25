CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her kesimin harekata destek vermesi gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

"Ordumuz bu konuda güzel bir mücadele veriyor." diyen Kılıçdaroğlu, teröre karşı mücadele etmenin insanlığın ortak görevi olduğunu ve Türkiye'nin yaptığı açıklamaları değerli bulduklarını söyledi.

ABD'ye de çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Bu konuda ABD'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını da istiyoruz. Terör bölgede büyük sorunlar yaratıyor. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber