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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İzmir'de bir şehit yakını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerin 28 Temmuz 2004'te şehit ettiği Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş​, CHP'nin 3 Nisan'daki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatanı uğruna şehit olanlar arasında ayrım yaptığı, şehitleri sınıf olarak ayırdığına ilişkin iddiasının şehit aileleri ve halk üzerinde kin ve nefret uyandırdığına vurgu yapılan dilekçede, "(Kılıçdaroğlu hakkında) Babam Abbas Yoldaş ve şehit aileleri adına, şehit aileleri ve hatıraları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik iftiralardan şikayetçi olduğumu arz ederim" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit yakını, Kılıçdaroğlu, CHP
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