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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Gül'ün yaptığı açıklamalar son derece değerli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Gül'ün yaptığı açıklamalar son derece değerli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Yaptığı açıklamalar son derece değerli, son derece önemli." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Gülün yaptığı açıklamalar son derece değerli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Sayın Gül, geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli, son derece önemli." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş, Cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapması, liyakata vurgu yapması, adalete vurgu yapması, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Kayseri'de bir düğüne katıldı.

Kaynak: AA

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