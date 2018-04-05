CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

CHP parti merkezinde gerçekleştirilen kabul sonrası açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, ziyaret dolayısıyla Uysal ve beraberindekilere teşekkür etti.

"Demokrat Parti bizim cumhuriyet çınarımızın en önemli dallarından birisidir." diyen Kılıçdaroğlu, DP'nin demokrasi, vatan sevgisi, din ve vicdan hürriyeti konularında bugüne kadar önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Elbette bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde iki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunlar ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktarma fırsatı bulduk."

"İttifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla bir temasınız olacak mı?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye'nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Çünkü siyasal partilerin temel görevi Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha güzel bir yaşam sunmaktır. Elbette ki diğer siyasi partilerle bu görüşmelerimiz devam edecek."

Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözleri de sorulan Kılıçdaroğlu, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim." ifadesini kullandı.

Uysal'ın açıklamaları

Gültekin Uysal da ziyarette Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken, CHP'nin geçirdiği iki kurultay nedeniyle tebrik ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin can alıcı sorunlarını konuşma fırsatı bulduklarını belirten Uysal, "Elbette yarınlara dair de memleketimizin, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline gelebilmesi, Türkiye'de işlemeyen bu demokrasi açığını kapatabilmek adına çeşitli görüşlerimizi de paylaşma imkanı bulduk." dedi.

Kaynak: AA