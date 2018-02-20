CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çocuk istismarına karşı en ağır cezayı getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta geçirdiği operasyonun ardından ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Çocuk istismarı konusu

İktidarlarında çocuk istismarlarına karşı en ağır cezayı getireceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bugün öğrendik ki hükümet bu konuda bir çalışma yapıyormuş. Teşekkür ederiz. En azından bizim bir talebimizi duydular. Çocuk istismarına karşı en ağır cezayı getireceğiz ve bu konuyu sonlandıracağız. Nasıl sonlandıracağız? Bu konuyu eğitimle, cezayla sonlandıracağız. Bir toplumsal barışı, toplumsal huzuru sağlayacağız." diye konuştu.

CHP 36. Olağan Kurultayı

CHP 36. Olağan Kurultayı'nı yaptıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, burada iki genel başkan adayının demokratik bir şekilde yarıştığını söyledi.

Ardından yine ikişer adayın yarıştığı gençlik ve kadın kurultayı yaptıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, yeniden Kadın Kolları Genel Başkanı seçilen ve salonda bulunan Fatma Köse'yi kutladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bunları niye mi anlatıyorum? Memlekette demokrasi unutuluyor da onun için anlatıyorum. Bir kurultay yapıyoruz birden fazla aday çıkıyor ama bırakın onlarda kurultay yapmayı bir il başkanını bile kulağından tutup kapının önüne koyuyorlar, 'seni il başkanı yaptım' diyorlar. Seçim? 'Herkes gider gözü kapalı oraya oy verir' diyorlar. İnsanı robot yerine koyan bir anlayış. O nedenle hiçbir şey yapmıyorsak dahi bu ülkeye demokrasinin varlığını seçimle ortaya koyan tek parti CHP'dir."

Kadınlara 2019 hatırlatması

"Şimdi gelelim esas konuya" diyerek 2019'da yapılacak seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "2019'un en temel aktörleri kadınlar olacak. Kadınlar 2019'da Türkiye Cumhuriyeti'ne demokrasiyi getirecekler." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kadınların demokrasi konusunda daha duyarlı olmalarının bir zorunluluk olduğuna değinerek, "Kim sizi ikinci sınıf yurttaş görüyorsa onlara oy vermeyin. 15 yıldır ülkeyi yönetip de yoksulluğu bitiremeyenlere oy vermeyin. Yoksul ailelerdeki kadınlara sesleniyorum; 15 yıldır hala muhtaçsın. Ama bizim sözümüz var 4 yılda yoksulluğu bitireceğiz, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Televizyonlara çıkıyorlar bangır bangır konuşuyorlar iktidar kanadının televizyonları. Onların da sırtı sıvazlanıyor. '6 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' diye fetva veren, görüş bildiren ve onlara da destek veren iktidara asla ve asla oy vermeyin. '6 yaşında çocuk evlenebilir', televizyonlarda söylüyorlar bunları. Kimseden ses yok... Başka bir şey olsa televizyonlar kapatılır, konuşanlar tutuklanır, içeriye atılır. Bunların sırtı sıvazlanmaz. Bütün kadın kardeşlerime söylüyorum; çocuklarınızı seviyorsanız, bu anlayışı Türkiye'ye getirmek isteyenlere asla asla ödün vermeyin."

Kaynak: AA