CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bütün CHP'lilerin yanımda olmasını istiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayında Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, kurultaya değinerek, gerçek anlamda bir demokrasi şöleni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Asıl olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarıdır diyen Kılıçdaroğlu, "Suriye'de barışın temelini atmak istiyorsan, Suriye'de gerçek anlamda söz sahibi olmak istiyorsan, olaylar sonlandıktan sonra Türkiye Suriye'de gerçek anlamda bir aktör olmak istiyorsa Esed'le temasa geçmelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz de savunuyoruz, onlar da savunuyorlar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü kiminle sağlayacağız. Rusya'la mı, Amerika ile mi, İran ile mi. Suriye'nin sahibi belli, yönetim belli, BM'de kimin temsil ettiği belli." diye konuştu.

"Ekonomi eleştrisi"

Kılıçdaroğlu eğitim sistemi ile ilgili şöyle konuştu:

"Her 100 aileden 80'i çocuğunun Türkiye'de değil yurt dışında okumasını istiyor. Ne için? İflas eden bir eğitim sistemi benim çocuğuma gelecek hazırlayamaz diyor. Çocuğumun geleceğini ancak yurt dışında elde edebilirim diyor. Kendi çocuklarını eğitimde denek olarak kullanan bir ülke konumuna geldik."

Kılıçdaroğlu, "2002'de ekonomiyi düzeltmek için Ecevit hükümeti çok ağır bedeller ödedi. Yeni kurumlar oluşturuldu. Ama bunlar bugün için işlevlerini büyük ölçüde kaybetmiş durumdalar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomide ciddi sorunlar yaşanıyor. İnsanlar bugün çaresizliklerini kendilerini yakarak anlatabiliyor, gelinen duruma bakın. Türkiye ekonomisini düzeltmek için ciddi bedeller ödedi. Bir kişinin kendisini yakması gazete ve televizyonlarda haber dahi olmuyor, korkuyorlar. Baskı var, medya özgür değil. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsiz olan kişi yasadışı alana davetiye çıkaran kişidir. İşsize emekliye gelince para yok ama tefeciye gelince milyarlarca para var."

TTB üyelerinin serbest bırakılması

Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığını belirterek, "İflas eden bir yargı düzeni ile karşı karşıyayız. Demokrasiden parti devletine, parti devletinden hanedan devletine dönüşmüş durumdayız. Şu anda Türkiye'de hanedan devleti var." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk Tabipleri Birliği üyeleri serbest bırakıldı. Savaş halk sağlığı sorunu demişlerdi. Başka bir şey söyledikleri yok. Sabaha karşı baskın düzenlendi. 12 Eylül'de 517 idam kararı verildi. TTB idama karşı bildiri yayınladı. TTB bu bildiriyi yayınladı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı, başbakana ve TBMM üyelerine gönderdi. Savcı soruşturma açtı, üyeler gözaltına alındı, davalar açıldı. Sıkıyönetim mahkemelerinde bunların tamamı beraat etti. Tarih TTB'yi haklı çıkardı. Rahmetli Ecevit geldi idamı kaldırdı."

"Bütün CHP'lilerin yanımda olmasını istiyorum"

Kılıçdaroğlu "Kurultayı yaptık ve kurultayın benim üzerime yüklediği ağır bir sorumluluk var. Ben bunun bilincindeyim. Elbette kendi aramızda tartışacağız. Ama ülkenin 5 temel sorununu çözme konusunda sadece benim değil, sadece partililerin değil, ülkesini düşünen her vatandaşın sorumluluğu var. Ben bu sorumluluğu üstleniyorum. Zor bir sorumluluk üstlendiğimin de farkındayım. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağım. Ama bunu yaparken bütün CHP'lilerin yanımda olmasını ve ortak ses çıkarmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Haber