CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Babalar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet çığlığımızı duyurmak için Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı aldığımda, yanımda yürüyen çocuklarımı gördüğümde bir kez daha anlamıştım baba olmanın kıymetini. Çocuklarına dünyanın en soylu kavramı olan adaleti öğretmeyi amaçlayan tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.

Adalet çığlığımızı duyurmak için Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı aldığımda, yanımda yürüyen çocuklarımı gördüğümde bir kez daha anlamıştım baba olmanın kıymetini. Çocuklarına dünyanın en soylu kavramı olan adaleti öğretmeyi amaçlayan tüm babaların #BabalarGünü'nü kutlarım. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 Haziran 2018

Kaynak: AA