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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Avrupa Türkiye'ye ders vermek istiyorsa önce kendine baksın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa'nın önce Bosna'da yaşanan katliamın kara lekesini alnından kaldırması gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Avrupa Türkiyeye ders vermek istiyorsa önce kendine baksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeri geldiği zaman Avrupa'nın Türkiye'ye ders vermeye kalktığını belirterek, "Yeri geldiğinde Türkiye'yi eleştirirler. Avrupa'nın önce Bosna'da yaşanan katliamın kara lekesini alnından kaldırması, silmesi lazım. Hala o yara kapanmadı. Bana ders vermek istiyorsan, önce dönüp kendine bakacaksın." dedi.

Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa soykırımının 23. yılı nedeniyle Kartal'da düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.

21. yüzyılın eşiğinde yaşanan katliama dikkati çeken Kılıçdaroğlu, olayların "uygarlığın beşiği" olarak adlandırılan Avrupa'da yaşandığına vurgu yaptı.

"Katliamlara karşı topyekun ve bir arada olmak zorundayız"

Kemal Kılıçdaroğlu, dünyaya demokrasi dersi vermede en çok ses çıkaran kıtanın Avrupa olduğunu dile getirerek, "Binlerce kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişi katledildi. Kadın, çocuk, yaşlı ve genç ayrımı yapılmadı. Bugün bu acıları paylaşmak ve unutmamak için buradayız. Eğer insanlık ölmediyse bütün katliamlara karşı topyekun ve bir arada olmak zorundayız. Kişiler, kimlikleri nedeniyle yargılanamaz, kimlikleri nedeniyle ölüme mahkum edilemezler, ötekileştirilemezler." diye konuştu.

Boşnak katliamlarının bir kimlik olayı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, katliamların hain ellerce gerçekleştirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, bu tür katliamların bugün Orta Doğu'da yaşandığını dile getirerek, başta Bosna Hersek katliamı olmak üzere bütün katliamları unutmamaları gerektiğini anlattı.

"Avrupa katliama ses çıkarmadı"

Soykırımın bir insanlık suçu olduğunu çocuklara anlatmaları gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu sayede gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabileceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna'da yaşanan katliamlar kadar başka bir acı tablo daha olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Acı tabloyu doğuran olay şudur. Avrupa'nın göbeğinde binlerce insan çoluk çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek denmeden katledilirken Avrupa'nın büyük bir kesiminin sessizliğini korumasıdır. Katliamı bildiği halde sesini çıkarmamasıdır. Yeri geldiği zaman bu kitle bize ders vermeye kalkar. Yeri geldiğinde Türkiye'yi eleştirirler. Avrupa'nın önce Bosna'da yaşanan katliamın kara lekesini alnından kaldırması, silmesi lazım. Hala o yara kapanmadı. Bana ders vermek istiyorsan, önce dönüp kendine bakacaksın. Bütün bu gerçeklerin unutulmaması lazım."

Kaynak: AA

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