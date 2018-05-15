CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Arap dünyası Filistin'e bizim kadar sahip çıkamıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Arap dünyasını Filistin konusunda eleştirerek, “Biz sahip çıkarken, onlar bizim kadar sahip çıkamıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Amerika'da kendi iç sorununu çözemeyen bir başkan, sorunu gündemden düşürmek için İsrail'le ilgili başka politikaları yürürlüğe koydu" dedi.

“Trump’ın Ortadoğu'ya barış getirme şansı artık yoktur”

ABD'nin Ortadoğu'da artık arabulucu olma rolünü tümüyle kaybettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çünkü taraftır, İsrail hükümetinden yana taraftır. ABD yönetiminin, Trump'ın, Ortadoğu'ya barış getirme şansı artık yoktur; kan, gözyaşı, ölümleri getirir" diye konuştu.

“Bir araya gelip Filistin'e sahip çıkamıyorlar”

Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki bu katliam karşısında dünya ayağa kalksın. Kısık seslerle bu protestolar yapılıyor, kısık seslerle. Arap dünyası... Kendi içinde birlik olmayan Arap dünyası, birbirini yiyen Arap dünyası, birbirini gırtlaklayan Arap dünyası, egemen güçlerin oyununa gelen Arap dünyası... Bir araya gelip Filistin'e sahip çıkamıyorlar. Bundan daha büyük bir ayıp tarihte yoktur. Biz sahip çıkarken, onlar bizim kadar sahip çıkamıyorlar. Kendi vatanını savunan insanlar katledilirken kısık seslerle protesto bizim içimize sindireceğimiz bir tepki şekli değildir" dedi.

Kaynak: AA