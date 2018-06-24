CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara'da sandık başına gitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde görevi dışında hiç kimsenin başka bir iş yapmasını istemediklerini belirterek "Sandıktaki arkadaşlarımız, görevlerini yaptıkları sürece demokrasi konusunda da bir kaygımız, tasamız olmayacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere saat 11.15'te Çukurambar Arjantin İlkokuluna geldi.

Okul bahçesinin girişinde vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, oyunu, eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile 4173 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Yorucu bir maratondan sonra hep birlikte sandığa gidiyoruz, oyumuzu kullanıyoruz. Eşim, ben ve oğlum az önce oylarımızı kullandık." diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız var. Türkiye'nin genelinde şu anda ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama özellikle belli bölgelerden ciddi şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarımız, karşılaştıkları sorunları çözmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Belki bugün öğleden sonra parti sözcümüz basına daha ayrıntılı açıklamalar yapacak." ifadelerini kullandı.

"Kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz, devlet memurusunuz. Devletin bekası, geleceği, demokrasi, adaleti için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Bu konuda gelen şikayetler var. Özellikle Doğu, Güneydoğu'dan gelen şikayetler var. O nedenle bütün kamu görevlilerinin dikkatini çekmek benim görevimdir. Onlara devlet memuru olduklarını hatırlatmak benim görevimdir. Bu bağlamda, Türkiye'nin dünyada demokrasisi gelişmiş bir ülke olarak sesini duyurması için her şeyden önce seçimin üzerine gölge düşmemesi gerekir. Seçimin üzerine düşecek her gölge demokrasimize indirilmiş bir darbedir."

Herkesin görevini yapması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Görevi dışında hiç kimsenin başka bir iş yapmasını istemiyoruz. Sandıktaki arkadaşlarımız, görevlerini yaptıkları sürece demokrasi konusunda da bir kaygımız, tasamız olmayacaktır. Öğleden sonra arkadaşlarımız basınla daha farklı bilgiler paylaşacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından ailesiyle okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA